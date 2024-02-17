تشافي يثير الجدل بشأن رحيله عن برشلونة بعد لقاء نابولي

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق برشلونة مع نظيره نابولي الإيطالي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2023-2024.

تشافي يثير الجدل بشأن رحيله عن برشلونة

وتناولت الكثير من التقارير في الفترة الأخيرة وأكدت بأنه في حالة عدم تحقيق نادي برشلونة نتيجة إيجابية أمام نابولي فإن رحيله سوف يكون قبل نهاية الموسم.

وأكد تشافي بشأن حقيقة رحيله في حالة الخسارة أمام نابولي:" تصوري إيجابي دائمًا، وإلا لما كنت هنا، ما حدث مع غرناطة في ذلك اليوم كان مجرد حادث".

وتابع:" هناك مباريات مهمة جدًا قادمة وأعتقد أن رد فعل الفريق سيكون واضحًا، لدي كل الثقة من الرئيس وديكو واللاعبين، نحن متحدون للمنافسة لآخر رمق".

وعلى أي حال سيرحل تشافي عن نادي برشلونة نهاية الموسم الحالي مثلما أعلن في وقت سابق بسبب فشله في تحقيق نتائج جيدة مع البارسا هذا الموسم.