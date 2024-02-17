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أحمد جودة - القاهرة - ليفربول وبرينتفورد.. شاهد بالبث المباشر مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز - بعد إنهاء النصف الأول من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، ندخل في فترة العد التنازلي للجولات المتبقية التي ستحدد بطل الموسم الحالي من البريميرليج، والذي يشهد مستوى منافسة عالٍ مليء بالإثارة والمتعة كما هو الحال دائمًا، حيث يُعتبر هذا الدوري الأقوى في أوروبا والعالم.

ليفربول وبرينتفورد.. شاهد بالبث المباشر مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويعد ليفربول واحدًا من أكبر وأهم الأندية في إنجلترا وعلى مستوى العالم، ويتطلع مشجعو الريدز بشغف لمباريات فريقهم، متمنين عدم خسارة نقاط إضافية والتمسك بآمال الفوز بلقب الدوري، بينما يحاولون التباعد عن منافسيهم مانشستر سيتي وآرسنال.

ويسعى ليفربول في هذه المباراة لمواصلة نتائجه المميزة في الدوري الإنجليزي وتحقيق الفوز على برينتفورد، لتعزيز تصدره لجدول ترتيب البريميرليج، والذي يحتله برصيد 54 نقطة، وسط ملاحقة مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن الريدز.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي ليفربول مع نظيره برينتفورد، اليوم السبت الموافق 17 فبراير، في إطار الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب «جريفين بارك».

ومن المقرر أن تنطلق صافر مباراة ليفربول وبرينتفورد في الثانية والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة، وفي الثالثة والنصف مساءً، بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة برينتفورد وليفربول على قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة برينتفورد ضد ليفربول اليوم، المعلق حفيظ دراجي.

وتقابل الفريقان من قبل في 8 مباريات، انتصر ليفربول 6 مرات، مقابل فوز لصالح برينتفورد، وكان التعادل حاضرًا خلال مواجهة وحيدة، وسجل الريدز 23 هدفًا، فيما تلقى 7 أهداف من خصمه.

ويعد محمد صلاح، نجم ليفربول هو هداف تاريخ مواجهات الفريقين، برصيد 4 أهداف، ومن المقرر أن تشهد مباراة اليوم عودته من جديد للمشاركة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برينتفورد اليوم

يشهد تشكيل ليفربول غياب البرازيلي أليسون بيكر، بعدما تعرض للإصابة في أوتار الركبة ليتأكد غيابه عن مباراة برينتفورد اليوم السبت، في الوقت الذي يعود فيه محمد صلاح نجم الريدز بعد تعافيه من الإصابة.

حيث أكد كلوب على جاهزية محمد صلاح بعد مشاركته في تدريبات الريدز اليومين الماضيين، حيث من المتوقع أن يظهر على مقاعد البدلاء خلال مباراة برينتفورد، حيث جاء تشكيل ليفربول المتوقع كالآتي:

• في حراسة المرمى: كيليهر.

• في خط الدفاع: برادلي - كوناتي - فان دايك - روبرتسون.

• في خط الوسط: كورتيس جونز - واتارو إندو - ماك أليستر.

• في خط الهجوم: ديوجو جوتا - داروين نونيز - لويس دياز.