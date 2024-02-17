نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا شتمني.. حسن شحاتة يكشف مفاجأة لن تصدقها (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روى حسن شحاته، نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني للفراعنة سابقا، عن موقفه من محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك وأسباب عدم تواجده في فترة المعلم خلال قيادته لمنتخب مصر لعدة سنوات.

- حسن شحاتة يتحدث عن شيكابالا

وأكد حسن شحاته نجم الكرة المصرية في تصريحات عبر شاشة ام بي سي مصر مع مهيب عبد الهادي:" يوجد العديد من اللاعبين التي لا ترغب في المشاركة بالمعسكرات الطويلة".

وتابع:" معسكرات منتخب مصر أطول من معسكرات الأندية لذلك يوجد بعض اللاعبين لا تحب ذلك وغير معتادين على هذا الأمر وشيكابالا واحد منهم".

وأختتم:" في أحد النسخ من أمم إفريقيا طالبت طبيب منتخب مصر بشرح وضع شيكابالا من الانضمام لأتأكد من حقيقة إصابته، واللاعب قام بتوجيه سباب لي ولن أحرج أن أقول ذلك".

