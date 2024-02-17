نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي وموقف صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي برينتفورد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة برينتفورد

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، واتارو إندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول أمام برينتفورد

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق برينتفورد، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.