الصحف الأوروبية صباح اليوم..موندو ديبورتيفو: تشافي يثير الجدل بشأن رحيله عن برشلونة.. caughtoffside: مورينيو مستعد لتجربة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 17-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم



موندو ديبورتيفو: تشافي يثير الجدل بشأن رحيله عن برشلونة

يلتقي فريق برشلونة مع نظيره نابولي الإيطالي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2023-2024.

وتناولت الكثير من التقارير في الفترة الأخيرة وأكدت بأنه في حالة عدم تحقيق نادي برشلونة نتيجة إيجابية أمام نابولي فإن رحيله سوف يكون قبل نهاية الموسم.

وأكد تشافي بشأن حقيقة رحيله في حالة الخسارة أمام نابولي:" تصوري إيجابي دائمًا، وإلا لما كنت هنا، ما حدث مع غرناطة في ذلك اليوم كان مجرد حادث".

وتابع:" هناك مباريات مهمة جدًا قادمة وأعتقد أن رد فعل الفريق سيكون واضحًا، لدي كل الثقة من الرئيس وديكو واللاعبين، نحن متحدون للمنافسة لآخر رمق".

caughtoffside: مورينيو مستعد لتجربة جديدة

على الرغم من إقالته من روما، إلاّ أنّ المدرّب البرتغالي المخضرم ​جوزيه مورينيو​ لا يزال يحتفظ بضجّة الصّحف العالميّة، وبحسب ما أشار إليّه الصّحفي الايطالي الموثوق ​فابريزيو رومانو​ فإنّ جوزيه جاهز لتولّي مهمّة تدريبيّة في أقرب وقتٍ مُمكن ولا يحتاج إلى اعادة حساباته.

وأضاف رومانو ل"caughtoffside": "جوزيه مورينيو منفتح بنسبة 100% على تجربة جديدة، ويشعر بأنّه جاهز، لكن بحسب معرفتي فإنّ مورينيو لا يتفاوض مع أيّ نادي في الوقت الحالي، على الرغم من ارتباطاته مع الشباب في الأسابيع القليلة الماضية".

وختم: "لا يزال الوضع هادئاً، ونستعد للصّيف حيث يمكن للسعودييّن العودة، لكن قد تكون هناك حركة من الأندية الأوروبية قبل ذلك".

جوارديولا: أرفع القبعة للاعبيّ فما فعلوه لسنوات عديدة مثير للإعجاب

أعرب ​بيب جوارديولا​، مدرب ​مانشستر سيتي​، عن ثقته في حصوله على إعجاب الناس داخل اللعبة.

ولا يزال السيتي في طريقه للفوز بالثلاثية الثانية على التوالي.

وقال جوارديولا: "كل شيء صعب للغاية في كرة القدم. عليك القيام بأشياء كثيرة لمحاولة الفوز بالمباريات خلال سنوات عديدة. ما فعله هؤلاء اللاعبون لسنوات عديدة وهذا الموسم أيضًا أمر مثير للإعجاب. أرفع القبعة للاعبين. إنه أمر لا يصدق، الطريقة التي يتعامل بها لاعبو فريقي مع خصومنا".

وتابع: "كان لدي نفس الرأي قبل مباراة ​كوبنهاغن​. إنه فريق يصعب الهجوم عليه إذا لم تكن مثاليًا في العديد من جوانب اللعبة. إذا لم نكن مثاليين، فلن نتمكن من تحقيق ما فعلناه يوم الثلاثاء الماضي. لكن، لا تزال أمامنا مباراة يوم الثلاثاء، وهو ما سنأخذه على محمل الجد، لذا هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله للاعبين".