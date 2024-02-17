الرياضة

حسن شحاتة: طلبت من أبو تريكة هذا الطلب ورفض.. ما هو؟ (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسن شحاته، نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني للفراعنة سابقا، عن حقيقة رفضه ضم محمد أبو تريكة لمعسكر الفراعنة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2010.

- حسن شحاته يتحدث عن ابو تريكة

وأكد حسن شحاته نجم الكرة المصرية في تصريحات عبر شاشة ام بي سي مصر مع مهيب عبد الهادي:" أغلب اللاعبين في مباراة رواندا أصروا على الصيام".

وتابع:" لا يمكن أن أتدخل في علاقة اللاعب وربه أو أرفض صيام اللاعبين".

وواصل:" طلبت من أبو تريكه التواجد مع المنتخب في نسخة 2010، للتحدث مع اللاعبين واحتوائهم بشكل جيد ولكنه رفض".

واختتم:" تريكه الاعب الوحيد الذي طلبت منه ذلك، بعد أن اقنعته بتواجده داخل غرف اللاعبين للسيطرة عليهم وتلاوة القرآن ولكنه رفض نظرا لأنه من الممكن ضم لاعب يفيد المنتخب أكثر مني".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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