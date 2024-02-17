حسن شحاتة: طلبت من أبو تريكة هذا الطلب ورفض.. ما هو؟ (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسن شحاته، نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني للفراعنة سابقا، عن حقيقة رفضه ضم محمد أبو تريكة لمعسكر الفراعنة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2010.

- حسن شحاته يتحدث عن ابو تريكة

وأكد حسن شحاته نجم الكرة المصرية في تصريحات عبر شاشة ام بي سي مصر مع مهيب عبد الهادي:" أغلب اللاعبين في مباراة رواندا أصروا على الصيام".

وتابع:" لا يمكن أن أتدخل في علاقة اللاعب وربه أو أرفض صيام اللاعبين".

وواصل:" طلبت من أبو تريكه التواجد مع المنتخب في نسخة 2010، للتحدث مع اللاعبين واحتوائهم بشكل جيد ولكنه رفض".

واختتم:" تريكه الاعب الوحيد الذي طلبت منه ذلك، بعد أن اقنعته بتواجده داخل غرف اللاعبين للسيطرة عليهم وتلاوة القرآن ولكنه رفض نظرا لأنه من الممكن ضم لاعب يفيد المنتخب أكثر مني".