لاعب أردني في نهائي كأس العالم للجمباز

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رياض - احمد صلاح - يخوض لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، السبت، منافسات نهائي جهاز حصان المقابض، في الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم.

وتعتبر هذه البطولة المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، إحدى البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024).

وحل أبو السعود الجمعة، في المركز الثالث في التصفيات بمجموع نقاط ليتأهل إلى النهائي والذي سيقام اليوم السبت.

يذكر أن أحمد هو أول لاعب عربي يُحقق ميدالية في بطولات العالم للجمباز عندما نال عام 2022 الميدالية الفضية وفي العام الماضي عاد إلى بطولة العالم وحقق الميدالية البرونزية.