الشباب ينتظر موقف كاراسكو قبل مواجهة النصر في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - تقارير سعودية تؤكد أن يانيك كاراسكو، اللاعب في فريق الشباب السعودي، سيُخضع لفحص طبي اليوم السبت لتحديد موقفه من المشاركة في مواجهة النصر ضمن الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن للمحترفين، والتي ستقام يوم الأحد الموافق 25 فبراير.

الشباب ينتظر موقف كاراسكو قبل مواجهة النصر

تعرض كاراسكو للإصابة خلال مباراة فريقه ضد ضمك يوم الجمعة الماضي، التي انتهت بفوز الشباب بهدفٍ نظيف.

ووفقًا لما ذكرته "الرياضية"، فإن اللاعب سيُجري الفحص الطبي لتحديد خطورة الإصابة وإمكانية مشاركته في مواجهة النصر.

يُشار إلى أن كاراسكو انضم إلى الشباب في صفقة انتقال حر قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني لمدة ثلاثة مواسم.

تعتبر صفقة كاراسكو واحدة من أهم الصفقات التي أبرمها الشباب في هذا الموسم، حيث يسعى الفريق للاستفادة من مهاراته لتحقيق نتائج إيجابية.