نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| محاضرة فنية تجمع جوميز باللاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي.. وعودة منسي وحمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت ظهر اليوم السبت، على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي، استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.



وشهدت المحاضرة حديث مطول من جوميز بخصوص العديد من الجمل الفنية المراد تنفيذها خلال المران، كما حرص المدير الفني على منح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة قبل بدء التدريب.



-أحمد فتوح يواصل برنامجه التأهيلي



واصل أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانيزيوم، على هامش مران الأبيض، اليوم.



وخاض فتوح مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، من أجل تجهيزه للتواجد في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.



-ناصر منسي وأحمد حمدي ينتظمان في التدريبات الجماعية



انتظم ناصر منسي وأحمد حمدي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض، استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.



وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق بشكلٍ طبيعي، بعد تعافيهما من الإصابة التي تعرضا لها خلال الفترة الماضية، وكان يعاني ناصر منسي كن كدمة في وجه القدم، في حين كان يعاني أحمد حمدي من الإصابة بشد في العضلة الضامة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

