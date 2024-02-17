نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من أنشيلوتي عن تعاقد ريال مدريد مع مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن مباراة فريقه غدًا أمام مضيفه رايو فاليكانو ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا"

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل لقاء الغد:"فاليكاس ملعب دائما معقد، وستكون المباراة صعبة أمام منافس قام بتغيير مدربه ولديه حافز إضافي ويحتاج إلى النقاط".

وأضاف:"سيتعين علينا تقديم أفضل مستوى لدينا. إنها لحظة مهمة في الموسم".

وتابع:"لقد شاهدنا فيديوهات عن رايو. نحن ندرك أنها مباراة مهمة لهذا الموسم".

أول تعليق من أنشيلوتي عن تعاقد ريال مدريد مع مبابي

وتطرق المدرب الإيطالي للرد حول ارتباط ريال مدريد بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي الصيف المقبل قائلًا:"أشاهد وأستمع. أتفهم أن هذا هو موضوع اليوم بالنسبة لك، لكنه بالنسبة لنا ماهو مهم هو مباراة الغد".

وزاد:" سيتعين علينا تقديم المباراة بشكل صحيح، هذا ما أعتقده المهم حاليًا".

وواصل:"أود إنهاء هذا الموسم بشكل جيد، والفوز بالألقاب، هذا ما أرغب به، هناك الكثير من الوقت المتبقي للموسم المقبل".

وحول وضعية مودريتش قال:"من الواضح بالنسبة لشخص معتاد على لعب كل مباراة تقريبًا أن الأمر صعب، لكن سلوكه احترافي، جدي، يواصل العمل، سيستمر في المساهمة وهو مثالًا للاحتراف، وهو مرجع للفريق".

