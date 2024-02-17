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أحمد جودة - القاهرة - يعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر جلسة خاصة مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

حسام حسن يعقد جلسة خاصة مع أحمد دياب

ويأتي ذلك لمناقشة ترتيبات المعسكر القادم لمنتخب مصر استعدادًا للدورة الودية في الإمارات.



ويرغب حسام حسن في إقامة المعسكر القادم لمنتخب مصر مبكرًا للاستعداد الجيد للدورة الودية بالإمارات.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من قبل تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا للمدير الفني السابق روي فيتوريا.



موعد مباراه منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية بمشاركة منتخب تونس ونيوزيلندا وكرواتيا والمقرر إقامتها في شهر مارس القادم بالإمارات.

القنوات الناقله لمباريات منتخب مصر في الدورة الودية

تنقل مباريات منتخب مصر في الدورة الودية بالإمارات على قنوات أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضيه والوطنية التونسية المالكة لحقوق مباريات الدورة الودية في الإمارات.