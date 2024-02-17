نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. جوزيه جوميز يجمتع مع طبيب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالنادي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم السبت على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.



وشهدت الجلسة حديث بين المدير الفني وطبيب الفريق بشأن اللاعبين المصابين وموقف البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص بهم، لمعرفة موعد عودتهم للتدريبات الجماعية.

جوزيه جوميز يجمتع مع طبيب الزمالك



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.‎



ويحتل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة.

