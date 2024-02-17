نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري المصري.. الزمالك يسعى لاستعادة توازنه أمام الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيسعى الزمالك بقيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه غوميز، إلى استعادة توازنه في مسابقة الدوري المصري، عندما يواجه الإسماعيلي المنتشي بانتصاره الأخير على سيراميكا كليوباترا.

ستكون المباراة هي الأولى لغوميز الذي حل خلفًا للمدرب المحلي معتمد جمال.

وتراجع الزمالك للمركز 13 برصيد 11 نقطة، لكنه يتبقى له أربع مباريات مؤجلة في حال الفوز بها سيتقدم كثيرًا في ترتيب المسابقة.

وتنطلق غدًا الأحد مباريات الجولة 13 لمسابقة الدوري المصري، بينما يواجه الزمالك الإسماعيلي الإثنين.

ويواصل الأهلي الغياب عن المسابقة المحلية، بعد أن تأجلت أيضًا مباراته في هذة الجولة أمام طلائع الجيش، بسبب انشغال الأهلي بمباريات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا المؤجلة، بسبب مشاركته في كأس العالم الأخيرة للأندية.

الزمالك يسعى لاستعادة توازنه أمام الإسماعيلي

وستكون مباراة بيراميدز مع ضيفه الاتحاد السكندري أهم مباريات الأحد، بعد أن فقد كل من الفريقين نقطتين بتعادلهما في الجولة الماضية، وتعطلت خطوات المنافسة على الصدارة بالنسبة لهما.

ويتصدر إنبي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة من 12 مباراة/ بفارق نقطتين عن فريق زد إف.سي صاحب المركز الثاني الذي لعب 11 مباراة.

وسيلتقي غدًا الأحد إنبي مع سموحة، والبنك الأهلي مع زد.

ويوم الإثنين يلتقي الزمالك مع مضيفه الإسماعيلي، بينما يسعى "المقاولون" العرب لتحقيق الفوز على مضيفه مودرن فيوتشر، من أجل الخروج من دائرة الهزائم والابتعاد عن المنطقة المهددة بالهبوط، كما يلتقي يوم الثلاثاء الجونة مع سيراميكا كليوباترا، والمصري مع بلدية المحلة، والداخلية مع فاركو.

ويتذيل "المقاولون" والداخلية وفاركو قائمة أندية الدوري، إذ يملك "المقاولون" والداخلية سبع نقاط لكل منهما، بينما يحتل فاركو المركز الأخير بخمس نقاط من 10 مباريات.