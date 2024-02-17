الزمالك يختتم تدريباته غدًا الأحد قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية، غدًا الأحد، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يختتم تدريباته غدًا الأحد قبل مواجهة الإسماعيلي



وعقب المران سيختار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، للانتظام في معسكر مغلق غدًا بمدينة الإسماعيلية لمدة 24 ساعة في أحد الفنادق الخاصة، استعدادا للمباراة المرتقبة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.‎



ويحتل أبناء ميت عقبة، المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة.