نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي حاجة تزهق.. إبراهيم فايق يخرج عن شعوره بسبب حسام حسن (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه حسام حسن، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حملة من الحديث والجدل عن توليه قيادة الفراعنة مؤخرا، وتطورات الوضع مع محمد صلاح في الفترة القادمة.

- فايق يفاجئ حسام حسن

وقال إبراهيم فايق عبر شاشة أون تايم سبورتس:" كفاية توجيه النصائح لحسام حسن، الأمر أصبح في غاية الزهق الجميع يتحدث عن مدرب منتخب مصر وما يجب أن يفعله".

وتابع:" البعض يوجه له بعض الالزامات من جانب اختيار اللاعبين ومعاملته مع محمد صلاح، وكيفية إدارة غرف خلع الملابس وترك العصبية جانبا".

وواصل:" بعض الأشياء تتحول من نعمة إلى نقمة بسبب كثرة الحديث، ويجب أن نتذكر أن حسام حسن كان لاعب كبير وله خبرات طويلة".

وأشار:" كفاية الأسئلة التي يتم توجيهها دائما لحسام وإبراهيم عن التعامل مع محمد صلاح".

وأختتم:" منتخب مصر كبير وله إسمه لا يصح كل الأمور التي تحدث يجب أن نكون داعم دائما ونوفر المناخ المناسب والصحي لتحقيق النجاحات".