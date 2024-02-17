الرياضة

دي حاجة تزهق.. إبراهيم فايق يخرج عن شعوره بسبب حسام حسن (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه حسام حسن، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حملة من الحديث والجدل عن توليه قيادة الفراعنة مؤخرا، وتطورات الوضع مع محمد صلاح في الفترة القادمة.

- فايق يفاجئ حسام حسن

وقال إبراهيم فايق عبر شاشة أون تايم سبورتس:" كفاية توجيه النصائح لحسام حسن، الأمر أصبح في غاية الزهق الجميع يتحدث عن مدرب منتخب مصر وما يجب أن يفعله".

وتابع:" البعض يوجه له بعض الالزامات من جانب اختيار اللاعبين ومعاملته مع محمد صلاح، وكيفية إدارة غرف خلع الملابس وترك العصبية جانبا".

وواصل:" بعض الأشياء تتحول من نعمة إلى نقمة بسبب كثرة الحديث، ويجب أن نتذكر أن حسام حسن كان لاعب كبير وله خبرات طويلة".

وأشار:" كفاية الأسئلة التي يتم توجيهها دائما لحسام وإبراهيم عن التعامل مع محمد صلاح".

وأختتم:" منتخب مصر كبير وله إسمه لا يصح كل الأمور التي تحدث يجب أن نكون داعم دائما ونوفر المناخ المناسب والصحي لتحقيق النجاحات".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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