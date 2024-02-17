نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا قال توخيل قبل مواجهة بوخوم في الدوري الألماني؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ، على مباراة فريقه غدًا أمام مضيفه بوخوم ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الألماني "البوندسليجا".

توخيل قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"بوخوم فريق صعب، لا أتوقع فوزًا كبيرًا في ملعبه".

وأضاف:" سيكون ملعب صعب، خصم صعب حقق نتائج جيدة، إنه خصم بدني، يركضون كثيرًا. لعب بوخوم بشكل جيد جدًا ضد شتوتغارت وأوغسبورغ".

وتابع:"أتوقع مباراة تنافسية جدًا، لقد قمنا أيضا بتكييف محتوى التدريب وهو أمر طبيعي تمامًا".

وواصل:"نريد أن نثبت أنفسنا. ربما تمنحنا الظروف الحالية الدافع الحاسم للتخلص من التوتر، سنستمر في دفع الفريق للأمام، كل شيء متساو، وبالتعاون نحتاج إلى كل لاعب".

وأشار:"لا أتوقع لعب بوخوم بدفاع عميق وتكتيك منظم يترك لنا الاستحواذ على الكرة، أتوقع بداية مبكرة، والكثير من الكرات الطويلة، والكثير من القتال من أجل الكرة".

وزاد:" لا يهم من يأتي، في بايرن الأمر يتعلق دائمًا بالوقوف مرة أخرى وتحدي رأسك دائمًا نحو العاصفة".

وأكمل:" نحن لازلنا في المركز الثاني في الجدول، لا داعي للخجل، لا نحتاج إلى الشفقة".