مشاهدة مباراة النصر والفتح يلا شوت بث مباشر في الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - منافسة سعودية بين Al Nassr vs. Al Fateh اليوم، مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي، سيشهد ملعب الأول بارك عودة فريق النصر للمنافسات في الدوري السعودي بعد توقف نتيجة مشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا، حيث سيستضيف فريق الفتح في الجولة العشرون من دوري روشن للمحترفين.

يحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، وهو يتبع الهلال الذي يتصدر الترتيب برصيد 53 نقطة. بينما يحتل الفتح المركز السابع برصيد 29 نقطة.

فاز النصر بشكل كبير على الفتح في المباراة ذهابًا بنتيجة 5-0، ويتطلع لتكرار هذا الأداء القوي أمام جماهيره في المباراة العودة.

يدخل الفريق الملقب بـ "العالمي" هذه المباراة وهو مدعوم بفوزه في مباراة ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا على الفيحاء بهدف نظيف، ويسعى لمواصلة مطاردة الهلال في صدارة الدوري.

بالتردد.. ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح اليوم في الدوري السعودي؟

ستتاح مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت وجميع مباريات الدوري السعودي لعام 2023 على قنوات SSC، حيث يمكنك مشاهدتها بتقنية "SD" مجانًا.

ومع ذلك، فإن الاشتراك مطلوب للتمتع بتجربة مشاهدة بتقنية "HD". ستكون القناة الناقلة لمباراة النصر والفتح هي SSC 1.

تردد القناة الناقلة:

تردد قناة SSC 1 EXTRA القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشفرة

بالتوقيت.. ما موعد مباراة النصر ضد الفتح في دوري روشن السعودي 2024؟

حددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد بث مباشر مباراة النصر والفتح يلا شوت في مساء يوم السبت، الموافق 17 فبراير الحالي. ستكون هذه المباراة ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" في موسم 2023/2024.

بث مباشر مباراة النصر والفتح يلا شوت

ستنطلق المباراة بين النصر والفتح في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ستقام المباراة على أرضية ستاد "الأول بارك"، الذي يُعتبر معقلًا لفريق النصر والمكان الذي يشعر فيه كريستيانو رونالدو بالانتماء.

أين يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والفتح يلا شوت بث مباشر في دوري روشن السعودي لعام 2024 من خلال تطبيق "شاهد". يتاح لك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، ولكن إذا كنت ترغب في مشاهدة المباراة بجودة عالية، يجب عليك الاشتراك في خدمة "شاهد VIP".

من هو معلق مباراة النصر والفتح اليوم؟

تم تكليف قنوات "SSC SPORTS" السعودية بنقل حصري لمباريات دوري روشن السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتم اختيار الثلاثي أحمد النفيسة وفهد العتيبي وحاتم بطيشة للقيام بالتعليق على مباراة القمة في الجولة العشرون بين النصر والفتح في استاد الأول بارك.

سيتولى فهد العتيبي وحاتم بطيشة مهمة التعليق على المباراة عبر القناة ذات الجودة العالية، بينما سيقوم أحمد النفيسة بالتعليق على القناة الأساسية.

تشكيل النصر ضد الفتح

حراسة المرمى راغد النجار. خط الدفاع عزيز بيهيتش - إيميريك لابورت - عبد الإله العمري - نواف بوشل. خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - ساديو ماني - عبد المجيد الصليهم. خط الهجوم كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا.

تشكيل الفتح ضد النصر

حراسة المرمى جايكوب ريني خط الدفاع سالم النجدي - مروان سعدان - قاسم لاجامي - سعيد باعطية خط الوسط سفيان بن دبكة - مختار علي - محمد الفهيد خط الهجوم علي المسعود - سعد الشرفاء - مراد باتنا

ترتيب النصر والفتح في جدول الدوري السعودي

يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي لموسم 2023-2024 برصيد 46 نقطة. بينما يأتي فريق الفتح في المركز السابع برصيد 29 نقطة في دوري روشن.

نظرًا لهذا الاختلاف في الترتيب، من المتوقع أن تكون مباراة النصر والفتح التي ستقام اليوم مباشرة مليئة بالحماس والتنافس من قبل الفريقين.

النصر ضد الفتح.. تاريخ المواجهات

في اللقاءات السابقة بين النصر والفتح في دوري المحترفين، يتفوق النصر تاريخيًا على منافسه. تمت لعب 29 مباراة بينهما، حيث فاز النصر في 17 مباراة، بينما حقق الفتح الفوز في 3 مباريات فقط. وانتهت 9 مباريات بالتعادل.

فيما يتعلق بالأهداف، سجل النصر مجموع 57 هدفًا في مواجهات الدوري مع الفتح، بينما سجل الفتح 25 هدفًا.

هذه الإحصائيات تشير إلى تفوق النصر في المواجهات السابقة بين الفريقين في الدوري، وقد يكون لذلك تأثير على توقعات المباراة القادمة بينهما.