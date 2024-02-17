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أحمد جودة - القاهرة - جارية ليفربول ضد برينتفورد دون تقطيع (0-2) الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وفي الشوط الثاني استطاع أن يسجل ماك اليست الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني بعد تمريرة من محمد صلاح، وكان سجل دراوين نونيز الهدف الأول في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، منافسة أوروبية إنجليزية بين فريقي Liverpool Vs Brentford اليوم، جارية ليفربول ضد برينتفورد دون تقطيع (0-1) الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي، في أحداث رياضية مثيرة تنطلق على أرض "جريفين بارك"، يحل ليفربول ضيفا على فريق برينتفورد في مواجهة لا تعد ولا تحصى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تتقاطع طموحات الصدارة مع رغبة الفريق الضيف في المفاجأة، في لقاء يعد بأن يكون ملحمة كروية لا تنسى. بتشكيلة قوية ورغبة متجددة، يستعد ليفربول لتحقيق انتصار جديد، بينما يطمح برينتفورد في كتابة فصل جديد في رحلتهم الكروية، هكذا تتكاتف الأنظار لمتابعة هذه المواجهة الحماسية التي ستحدد مجريات المنافسة في ساحة الكرة الإنجليزية.

جارية ليفربول ضد برينتفورد دون تقطيع (0-1) الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

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في هذا السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة ليفربول وبرينفورد في الدوري الإنجليزي

يلتقي حاليًا الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ظهر يوم السبت ضد نظيره فريق برينتفورد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024.

ويفتتح ملعب ستاد "جريفين بارك" أبوابة ليحتضن حاليًا مباراة ليفربول وبرينتفورد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري، موسم 2023/2024.

كان انتهى لقاء الدور الأول بين ليفربول وبرينتفورد هذا الموسم، على أرضية ملعب "الأنفيلد"، بفوز الريدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

بينما يحتل فريق برينتفورد حاليًا المركز الرابع عشر في جدول الدوري الإنجليزي، وذلك برصيد 25 نقطة.

متى موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي؟

انطلقت صافرة بداية أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية، 1:30 ظهرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، و4:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم

كشف الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن التشكيل الرسمي للاعبين لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي، وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، واتارو إندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، لويس دياز.

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح عن مقاعد البدلاء، بعد عودة من الإصابة وتماثلة الشفاء التام عقب الإصابة مع المنتخب الوطني المصري في كأس أمم إفريقيا.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح مع الريدز قبل نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة، بعد تسجيل دراوين نونيز الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

تُذاع أحداث مباراة ليفربول وبيرينتفورد عبب مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق بث المباريات الكبرى، مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول وبرينتفورد للمعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي ليتولى أحداث المباراة اليوم.