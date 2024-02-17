جارية الآن بث مباشر ليفربول (0-3) دون تقطيع الشوط الثاني.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - جارية الآن بث مباشر ليفربول (0-1) دون تقطيع الشوط الثاني.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

تقدم ليفربول بالهدف الثاني في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني باللقاء بعد تمريرة من محمد صلاح وصلت إلى أليكس ماك سددها داخل الشباك، انطلق الآن أحداث الشوط الثاني من مباراة ليفربول وبرينتفورد، وسجل دراوين نونيز الهدف الأول لصالح الريدز في الدقيقة 35 من عمر المباراة، وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح قبل نهاية أحداث الشوط الأول، جولة أوروبية إنجليزية بين فريقي Liverpool Vs Brentford اليوم، جارية الآن بث مباشر ليفربول (0-2) دون تقطيع الشوط الثاني.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي، في مواجهة مليئة بالتحديات والتشويق، يستعد نادي ليفربول ليحل برينتفورد في معركة حماسية على أرض "جريفين بارك".

تعد هذه المواجهة فرصة للريدز لتعزيز مكانتهم في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما يسعى برينتفورد إلى هزيمة العمالقة وتحقيق فوز يعزز آماله في المنافسة. مع عودة نجمهم محمد صلاح والتشكيل القوي، تتوقع الجماهير لحظات مثيرة ومواجهة لا تنسى في هذا الصراع الكروي الحماسي.

جارية الآن بث مباشر ليفربول (0-1) دون تقطيع الشوط الثاني.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

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لذلك يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة ليفربول وبرينفورد في الدوري الإنجليزي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ظهر يوم السبت ضد نظيره فريق برينتفورد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024.

ويحتضن ملعب ستاد "جريفين بارك" مباراة ليفربول وبرينتفورد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري، موسم 2023/2024.

كان انتهى لقاء الدور الأول بين ليفربول وبرينتفورد هذا الموسم، على أرضية ملعب "الأنفيلد"، بفوز الريدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

بينما يحتل فريق برينتفورد حاليًا المركز الرابع عشر في جدول الدوري الإنجليزي، وذلك برصيد 25 نقطة.

تشكيل ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم

كشف الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن التشكيل الرسمي للاعبين لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي، وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، واتارو إندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، لويس دياز.

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح عن مقاعد البدلاء، بعد عودة من الإصابة وتماثلة الشفاء التام عقب الإصابة مع المنتخب الوطني المصري في كأس أمم إفريقيا.

متى موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي؟

انطلقت صافرة بداية أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية، 1:30 ظهرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، و4:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

تُذاع أحداث مباراة ليفربول وبرينتفورد عبب مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق بث المباريات الكبرى، مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول وبرينتفورد للمعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي ليتولى أحداث المباراة اليوم.