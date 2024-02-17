ليفربول يهزم برينتفورد برباعية في البريميرليغ

ليفربول يهزم برينتفورد برباعية في البريميرليغحقق فريق ليفربول الفوز برباعية مقابل هدف وحيد أمام نظيره برينتفورد، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم " البريميرليغ".

افتتح داروين نونيز أهداف ليفربول في الدقيقة 35 ثم أضاف أليكسيس ماك اليستير ومحمد صلاح و كودي جاكبو باقي الأهداف في الدقائق 55، 68، 86 من عمر المباراة، في حين سجل ايفان توني هدف برينتفورد في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 57 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتجمد رصيد برينتفورد عند النقطة 25 في المركز الـ14.