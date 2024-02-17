انت الأن تتابع خبر صدمة لجماهير الأحمر.. إصابة نجم الأهلي وغيابه عن الملاعب 5 أسابيع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يغيب المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة 5 أسابيع سبب إجراء عملية تنظيف في الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا مع منتخب مالي في كأس أمم إفريقيا.

إصابة أليو ديانج وغيابه عن الملاعب 5 أسابيع

وكتب ماهر همام نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “أليو ديانج يغيب عن الأهلي لمده 5 أسابيع بسبب إجراء جراحه تنظيف في الركبة”.

‏وتعرض أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لكدمة شديدة أثناء مشاركته مع منتخب مالي في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار ليغيب اللاعب لمدة طويلة عن الملاعب ويتأكد غيابه عن مباراة الفريق ضد الزمالك في نهائي كأس مصر خلال شهر مارس القادم.

موعد مباراة الأهلي ضد ميدياما الغاني