نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة نابولي ضد جنوي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى اللقاء الذي جمع فريق جنوى ضد نابولي، التعادل الإيجابي بين الفريق الأول والثاني بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهم، في إطار منافسات الجولة ال25 من الكالتشيو.

نجح لاعب جنوي مورتن فريندروب في أول دقائق الشوط الثاني "47" من تسجيل هدف التقدم في شباك نابولي.

كما استطاع لاعب نابولي سيريل نجونجي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة "90"، وذلك في شباك جنوي.

هدف نابولي أمام جنوى

وبهذه النتيجة يكون نابولي قد رفع رصيده إلى 36 نقطة، في المركز التاسع، بينما يحتل جنوي المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.