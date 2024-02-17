نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة سيلتا فيجو مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الإسباني.

ويشهر الحكم ضربة البداية عند تمام الساعة 7:30 بتوقيت مصر، الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي والإمارات، الساعة 6:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو – كوبارسي – رونالد أراوخو – جول كوندي

خط الوسط: فرينكي دي يونج – كرستينسن – بيدري

خط الهجوم: فيتور روكي– لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي

وتعد شكبة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو عبر قناة bein sports 3.