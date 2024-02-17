عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي تشيلسي، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره فريق تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: أكانجي، كايل ووكر، روبن دياز، ناثان أكي.

خط الوسط: رودري، فيل فودين، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، دوكو، إيرلينج هالاند

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق تشيلسي، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.