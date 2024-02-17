عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي مانشستر سيتي، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره فريق تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: جوستو، ديساسي، ليفي كولويل، بن تشيلويل.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، كايسيدو، كونور جالاجير.

خط الهجوم: بالمر، جاكسون، رحيم ستيرلينج.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق تشيلسي، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.