بوروسيا دورتموند يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام فولفسبورج بالدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بوروسيا دورتموند، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فولفسبورج بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.

أحداث مباراة بوروسيا دورتموند وفولفسبورج

شهدت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، تفوق كبير للاعبي فريق بوروسيا دورتموند، في الشق الهجومي، وتسجيل الهدف الأول.

وبالفعل نجح اللاعب نيكلاس فولكروج، نجم فريق بوروسيا دورتموند، في تسجيل الهدف الأول لفريقه، وذلك عند الدقيقة الثامنة ضمن منافسات الشوط الأول.

وسدد كيفن بيرنس لاعب فريق فولفسبورج، كرة قوية في الدقيقة 45+7 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ولكنها ارتطمت بالقائم.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج، بتقدم دورتموند بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو فريق فولفسبورج، تسجيل هدف التعادل، من خلال السيطرة على الكرة.

وفي الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني، أدرك اللاعب بانيك جيرهاردت، نجم فريق فولفسبورج، هدف التعادل لفريقه، بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى بوروسيا دورتموند.

لتنتهي أحداث مباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبهذه النتيجة، وصل فريق بوروسيا دورتموند إلى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الألماني، برصيد 41 نقطة، بينما جاء فولفسبورج في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة.