ملخص أهداف مباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق بوروسيا دورتموند، مع نظيره فولفسبورج، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

أهداف مباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج في الدوري الألماني

وتمكن اللاعب نيكلاس فولكروج، نجم فريق بوروسيا دورتموند، من تسجيل الهدف الأول لفريقه، في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، بتسديدة رائعة.

ثم سجل في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني، اللاعب بانيك جيرهاردت، نجم فريق فولفسبورج، هدف التعادل لفريقه، وسط غفلة من دفاع بوروسيا دورتموند.

والجدير بالذكر أن فريق بوروسيا دورتموند يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الألماني، برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد فولفسبورج في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة.