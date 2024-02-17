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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي يلا شوت اليوم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - مباراة النصر والفتح
تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مواجهة قوية في الدوري السعودي، حيث يلتقي فريق النصر مع الفتح في استاد الأول بارك، في مباراة الجولة العشرون من الدوري السعودي.
موعد مباراة النصر والفتح اليوم
تقام مباراة النصر والفتح، في الدوري السعودي، اليوم السبت 17 فبراير 2024، على استاد الأول بارك.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة
- السابعة بتوقيت القاهرة.
- الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.
- التاسعة بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي
تُنقل فعاليات الدوري السعودي بصورة حصرية عبر شبكة قنوات SSC SPORT، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة النصر والفتح عبر قناة.
|Ssc sport 1 HD
|Ssc sport 5 HD
|Ssc sport 1 5D
|شاهد - Shahid Vip
معلق مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي
يتولى مهمة التعليق على مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي، كُلًا من:
|Ssc sport 1 HD
|فهد العتيبي
|Ssc sport 5 HD
|حاتم بطيشة
|Ssc sport 1 5D
|أحمد النفيسة
|شاهد - Shahid Vip
|فهد العتيبي
تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح
تردد قنوات SSC السعودية
تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات
- التردد: 12523.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 12380.
- القمر الصناعي: عرب سات.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
البث المباشر لـ مباراة النصر والفتح لحظة بلحظة
تشكيل النصر المتوقع ضد الفتح في الدوري السعودي
|حراسة المرمى
|راغد النجار.
|خط الدفاع
|نواف بوشل، عبد الإله العمري، إيميريك لابورت، اليكس تيبيس.
|خط الوسط
|عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش.
|خط الهجوم
|تاليسكا، عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو.
تشكيل الفتح المتوقع أمام النصر في الدوري السعودي
|حراسة المرمى
|جابكوب ريني.
|خط الدفاع
|سالم النجدي، مروان سعدان، قاسم لاجامي، سعيد باعطية.
|خط الوسط
|سفيان بن دبكة، مختار علي، محمد الفهيد.
|خط الهجوم
|علي المسعود، سعد الشرفاء، مراد باتنا.
ترتيب النصر والفتح في دوري روشن السعودي
|المركز
|اسم الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|مجموع النقاط
|7
|الفتح
|19
|8
|6
|5
|29
|2
|النصر
|19
|15
|1
|3
|46