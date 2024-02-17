بث مباشر.. مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي يلا شوت اليوم

أحمد جودة - القاهرة - مباراة النصر والفتح

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مواجهة قوية في الدوري السعودي، حيث يلتقي فريق النصر مع الفتح في استاد الأول بارك، في مباراة الجولة العشرون من الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر والفتح اليوم

تقام مباراة النصر والفتح، في الدوري السعودي، اليوم السبت 17 فبراير 2024، على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

السابعة بتوقيت القاهرة.

الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

التاسعة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي

تُنقل فعاليات الدوري السعودي بصورة حصرية عبر شبكة قنوات SSC SPORT، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة النصر والفتح عبر قناة.

Ssc sport 1 HD Ssc sport 5 HD Ssc sport 1 5D شاهد - Shahid Vip

معلق مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي

يتولى مهمة التعليق على مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي، كُلًا من:

Ssc sport 1 HD فهد العتيبي Ssc sport 5 HD حاتم بطيشة Ssc sport 1 5D أحمد النفيسة شاهد - Shahid Vip فهد العتيبي

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح

تردد قنوات SSC السعودية

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12380.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

البث المباشر لـ مباراة النصر والفتح لحظة بلحظة

تشكيل النصر المتوقع ضد الفتح في الدوري السعودي

حراسة المرمى راغد النجار. خط الدفاع نواف بوشل، عبد الإله العمري، إيميريك لابورت، اليكس تيبيس. خط الوسط عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش. خط الهجوم تاليسكا، عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو.

تشكيل الفتح المتوقع أمام النصر في الدوري السعودي

حراسة المرمى جابكوب ريني. خط الدفاع سالم النجدي، مروان سعدان، قاسم لاجامي، سعيد باعطية. خط الوسط سفيان بن دبكة، مختار علي، محمد الفهيد. خط الهجوم علي المسعود، سعد الشرفاء، مراد باتنا.

ترتيب النصر والفتح في دوري روشن السعودي