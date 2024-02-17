طارق العشري يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري نايل.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى:

المهدي سليمان - عمر صلاح.

خط الدفاع:

سيف تقا - هشام صلاح - عمرو صالح - أحمد غنيم - مصطفى إبراهيم - محمود شبانة - الحبيب حسن.

خط الوسط:

خالد الغندور - عمر الوحش - ناصر ناصر - عبد الغني محمد - فوزي الحناوي - بلال السيد - بيكالي - مورو ساليفو - كريم الديب - هاني الطامي.

خط الهجوم:

بواتينج - مابولولو - شريف رضا

يسعى طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري تحقيق الفوز على بيراميدز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على المربع الذهبي.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد الدفاع الجوي.