نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافيينا وبتروجيت "حبايب'' بدوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الكروي الأول بنادي لافيينا فى فخ التعادل أمام ضيفه نادي بتروجيت بالمباراة التي جمعت بين الفريقين بملعب الأسيوطي، ضمن منافسات الجولة 21 بدوري القسم الثاني ' أ ' المحترفين.

تعادل لافيينا وبتروجيت في دوري القسم الثاني المحترفين

المباراة شهدت إثارة كبيرة منذ البداية وبالدقيقة 20 شهدت اعتراض جهاز بتروجيت للمطالبة باحتساب ضربة جزاء وبالدقيقة 27 نجح ابو سنة فى إحراز هدف التقدم لصالح لافيينا بعد قيام هشام نيمار بالمراوغة لأكثر من لاعب من صفوف بتروجيت وبعدها بدقيقة اعترض جهاز لافيينا للمطالبة باحتساب ضربة جزاء بعد تدخل حارس مرمى بتروجيت مع مهاجم لافيينا.

وبالشوط الثانى نجح احمد الصعيدى فى إحراز هدف التعادل لبتروجيت وذلك بمجرد نزوله بديلا فيما شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة تعاطف القائم مع كامينى حارس مرمى لافيينا بعد تسديدة احمد الصعيدى، لتنتهى المباراة بالتعادل الايجابي بين الفريقين.

لافيينا بقيادة مديره الفنى أحمد صلاح بدأ المباراة بتشكيل مكون من برعى ابو القاسم ومحمد السعيد ومحمود الحلوانى وخالد شيفو وعبد الرحمن جادو وهشام نيمار واحمد سكولز ومحمد اشرف ويوسف فهيد وأبو سنة واوين.

فيما بدأ بتروجيت بقيادة مديره الفنى سيد عيد المباراة بتشكيل مكون من محمد ابو النجا وهادى رياض واحمد رضا ومحمود شديد وحجاج عويس واحمد منعم ورشاد المتولى وسامح ابراهيم وكوابينا وإسماعيل بامبا وتوفيق محمد.

وأجرى لافيينا تغييرات بنزول كلا من محمد أسامة ونادر عبد العاطى وحازم مرسي وحمدى متولى بدلا من هشام نيمار وأبو سنة واوين ومحمد اشرف.

فيما أجرى بتروجيت محمود محمد ومحمد هشام ومروان احمد ومصطفى جابر واحمد طه بدلا من توفيق محمد ورشاد المتولى وهادى رياض وإسماعيل بامبا وحجاج عويس.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من احمد العباسي وعاونه ايمن دعبس وعماد الشامى وعمرو عبد الفتاح وصبري البرديسي مراقب حكام وسمير جودة مراقب مسابقات.

وحصل عبد الرحمن جادو لاعب لافيينا ومروان احمد لاعب بتروجيت ومدرب حراس لافيينا وادارى بتروجيت على الكارت الاصفر.

بهذه النتيجة؛ يرتفع رصيد بتروجيت للنقطة 47 فيما يصل لافيينا للنقطة 37.