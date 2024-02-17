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أحمد جودة - القاهرة - فوز طنطا وتعادل حرس الحدود وغزل المحلة وسقوط بروكسي في المرحلة الثانية للمحترفين

تمكن فريق السكة الحديد من تحقيق فوزا مستحقا وغاليا على فريق بروكسي بهدفين دون رد بالجولة الثانية للمرحلة الثانية من دوري المحترفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق السكة الحديد بهدف دون رد سجله محمد سماره في الدقيقة 20.

وإهدر مدحت ابراهيم لاعب بروكسي ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وأضاف جرجس مجدى الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.





- فاز فريق طنطا على فريق القناة بهدف دون رد سجله عوض تهامي في الشوط الأول.



- تعادل فريق لافيينا مع فريق بتروجيت بهدف لمثله حيث تقدم لافيينا بهدف سجله حازم ابو سنه في الشوط الأول.

وتمكن أحمد الصعيدي من هدف هدف بتروجت في الشوط الثاني.



- تعادل فريق حرس الحدود مع فريق راية بهدف لمثله حيث تقدم الحرس بهدف مصطفى جمال من ركلة جزاء في الشوط الأول.

وخطف راية هدف التعادل عن طريق عمرو مصطفى في الشوط الثاني.



- تعادل فريق وادي دجلة مع فريق غزل المحلة سلبيًا

ترتيب المجموعة

1-بتروجت 47 نقطة

2- وادي دجلة 39 نقطة

3-غزل المحله 39 نقطة

4-حرس الحدود 38 نقطة

5- لافيينا 37نقطة

6-السكه الحديد 35 نقطة

7- طنطا 32 نقطة

8- بروكسي 32 نقطة

9- راية 29 نقطة

10- القناه 28 نقطه