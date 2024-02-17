نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رايح جاي".. وولفرهامبتون يكرر فوزه على توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق وولفرهامبتون في تحقيق الفوز على حساب توتنهام هوتسبير، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السبيرز، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وولفرهامبتون يكرر فوزه على توتنهام بثنائية

سجل جواو جوميز هدف وولفرهامبتون الأول في الدقيقة 42، بينما تعادل كولوسوفيسكي لفريق توتنهام في الدقيقة 46 من بداية الشوط الثاني، واحرز جواو جوميز الهدف الثاني لولفز وله في الدقيقة 63.

وسيطر لاعبو توتنهام على الكرة في معظم أحداث اللقاء، ولكن كانت الخطورة من جانب لاعبو وولفرهامبتون الذين كانوا يلعبوا على الهجمات المرتدة وسرعات اللاعبين في الخط الهجومي.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق توتنهام في المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

يذكر أن وولفرهامبتون قد حقق الفوز في مباراة الدور الأول على حساب توتنهام بنفس النتيجة أيضًا.