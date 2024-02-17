نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوكاسل يونايتد يتعادل إيجابيًا مع بورنموث في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدفين أمام نظيره بورنموث في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة نيوكاسل يونايتد وبورنموث اليوم السبت

الشوط الأول

بدأت أحداث مباراة نيوكاسل وبورنموث برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وتعددت محاولاتهم لتسجيل هدف ولكنهم لم ينجحوا لتألق الدفاع والحارسان في التصدي لها بقوة وانتهى الشوط 0/0.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني من مباراة نيوكاسل وبورنموث وسجل دومينيك سولانكي هدف بورنموث الأول في الدقيقة 51 واحتسب الحكم ضربة جزاء لنيوكاسل وسددها جوردون بقوة في الدقيقة 58 وسجل سيمنيو الهدف الثاني في الدقيقة 69 بتمريرة لسولانكي وعاد ريتشي بالتعادل في الدقيقة 90+2 وانتهت المباراة 2/2.

ترتيب نيوكاسل وبورنموث

ويحتل نيوكاسل المركز السابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 37 نقطة بعد تحقيق 11 فوز و4 تعادلات وخسر 10 بينما يأتي بورنموث في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة حيث فاز خلال 7 مباريات وتعادل بسبعة وهزم بعشرة.