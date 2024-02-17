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أحمد جودة - القاهرة - بتروجت يخطف تعادل مثير من لافيينا في موقعة المحترفين

سقط الفريق الكروى الأول بنادى لافيينا فى فخ التعادل امام ضيفه نادى بتروجت بهدف لكل منهما بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى ضمن منافسات الجولة 21 بدورى القسم الثانى ' أ ' المحترفين.



المباراة شهدت إثارة كبيرة منذ البداية وبالدقيقة 20 شهدت اعتراض جهاز بتروجت للمطالبة باحتساب ضربة جزاء.

وبالدقيقة 27 نجح أبو سنة فى إحراز هدف التقدم لصالح لافيينا بعد قيام هشام نيمار بالمراوغة لأكثر من لاعب من صفوف بتروجت.

وبعدها بدقيقة اعترض جهاز لافيينا للمطالبة باحتساب ضربة جزاء بعد تدخل حارس مرمى بتروجيت مع مهاجم لافيينا.



و بالشوط الثانى نجح البديل أحمد الصعيدى فى إحراز هدف التعادل لبتروجت وذلك بمجرد نزوله.

فيما شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة تعاطف القائم مع كامينى حارس مرمى لافيينا بعد تسديدة احمد الصعيدى، لتنتهى المباراة بالتعادل الايجابي بين الفريقان.

لافيينا بقيادة مديره الفنى أحمد صلاح بدء المباراة بتشكيل مكون من برعى ابو القاسم ومحمد السعيد ومحمود الحلوانى وخالد شيفو وعبد الرحمن جادو وهشام نيمار واحمد سكولز ومحمد اشرف ويوسف فهيد وأبو سنة واوين.



فيما بدء بتروجت بقيادة مديره الفنى سيد عيد المباراة بتشكيل مكون من محمد ابو النجا وهادى رياض واحمد رضا ومحمود شديد وحجاج عويس واحمد منعم ورشاد المتولى وسامح ابراهيم وكوابينا وإسماعيل بامبا وتوفيق محمد.

وأجرى لافيينا تغييرات بنزول كلا من محمد أسامة ونادر عبد العاطى وحازم مرسي وحمدى متولى بدلا من هشام نيمار وأبو سنة واوين ومحمد اشرف.



فيما أجرى بتروجيت محمود محمد ومحمد هشام ومروان احمد ومصطفى جابر واحمد طه بدلا من توفيق محمد ورشاد المتولى وهادى رياض وإسماعيل بامبا وحجاج عويس.



وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من احمد العباسي وعاونه ايمن دعبس وعماد الشامى وعمرو عبد الفتاح وصبري البرديسي مراقب حكام وسمير جودة مراقب مسابقات.

وحصل عبد الرحمن جادو لاعب لافيينا ومروان أحمد لاعب بتروجت ومدرب حراس لافيينا وادارى بتروجت على الكارت الاصفر.



ليرتفع رصيد بتروجت للنقطة 47 فيما ارتفع رصيد لافيينا للنقطة 37.