نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون تقطيع مباشر (0-0).. مشاهدة مباراة النصر ضد الفتح بث مباشر يلا شوت دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دون تقطيع مباشر.. مشاهدة مباراة النصر ضد الفتح بث مباشر يلا شوت دوري روشن السعودي

منافسة عربية سعودية بين Al Nassr vs Al Fateh اليوم، دون تقطيع مباشر (0-0).. مشاهدة مباراة النصر ضد الفتح بث مباشر يلا شوت دوري روشن السعودي، في ساحة الرياضة السعودية، تتجدد المشاعر وتتفجر العواطف في مواجهة مثيرة بين فريقي النصر والفتح، يندرج هذا الصراع الرياضي ضمن فعاليات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023-2024، حيث يتقدم العميد النصراوي بقوة نجمه العالمي كريستيانو رونالدو.





مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم | اضغط هـنـــــا

بث مباشر اليوم Al Nasr يلا شوت مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي | اضغط هـنـــا

تتسارع الأحداث في ملعب ستاد الأول بارك في الرياض، حيث يسعى النصر لتعزيز مكانته في قمة الترتيب، ويتحدى الفتح للظفر بنقاط ثمينة ترفع من مستواه في جدول التصنيف، تجتمع الأضواء والتكتيكات في هذه المواجهة المنتظرة، حيث يتبارى اللاعبون في ساحة الملعب لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيرهم.





مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم | اضغط هـنـــــا

بث مباشر اليوم Al Nasr يلا شوت مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي | اضغط هـنـــا

هذه المباراة تمثل صراعًا شرسًا وفرصة للفرق لإظهار إمكانياتها وتحقيق الانتصار في لقاء يعكس عظمة وتنافس كرة القدم السعودية، سيكون الجمهور على موعد مع تجربة رياضية مثيرة ولحظات استثنائية في هذا الصراع الذي يحمل في طياته الشغف والتحدي.





مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم | اضغط هـنـــــا

بث مباشر اليوم Al Nasr يلا شوت مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي | اضغط هـنـــا

دون تقطيع مباشر.. مشاهدة مباراة النصر ضد الفتح بث مباشر يلا شوت دوري روشن السعودي

ويرصد لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، ضمن الحرص على تسهيل عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

وفي ذلك الإطار، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي اليوم، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي اليوم السبت موطنه فريق الفتح، في إطار مواجهات الجولة العشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" موسم 2023-2024

وتقام مباراة النصر ضد الفتح على أرضية ملعب ستاد الأول بارك معقل العالمي في العاصمة الرياض، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم | اضغط هـنـــــا

بث مباشر اليوم Al Nasr يلا شوت مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي | اضغط هـنـــا

يذكر أن كان خسر النصر خسر نهائي موسم الرياض أمام الهلا، ثم صالح جماهيره بالفوز على الفيحاء في دوري أبطال آسيا، وكان انتهى اللقاء الأول في الدوري السعودي الموسم الحالي بين النصر والفتح بفوز العالمي بخماسية.

ويحتل النصر بقيادة كريستيانو رونالدو وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، جمعهم من 15 فوزًا وتعادل والهزيمة في 3 مواجهات.



مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم | اضغط هـنـــــا

بث مباشر اليوم Al Nasr يلا شوت مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي | اضغط هـنـــا

وفيما يتواجد فريق الفتح في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، جمعهم من 8 انتصارات و6 هزائم و5 تعادلات.

متى موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي؟

تقام مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي اليوم السبت 17 فبراير 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والسادسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.



مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم | اضغط هـنـــــا

بث مباشر اليوم Al Nasr يلا شوت مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي | اضغط هـنـــا

حكم مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة تحكيم مباراة النصر والفتح، للحكم سامي الجريس، ويعاونه هشام الرفاعي ومحمد وزي مساعدين أول وثاني، وعبدالله الحربي حكم رابع، ويجلس سلطان الحربي على تنقية الفيديو ويعاونه سامي العرفج.

تاريخ مواجهات النصر والفتح في الدوري السعودي

سبق أن إلتقى فريقي النصر ضد الفتح في 32 مباراة من قبل، حقق العالمي الفوز في 18 مباراة، وخسر 4 آخرين، وحسم التعادل 10 مواجهات، سجل الأصفر 59 هدف واستقبل 29 آخرين.



مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم | اضغط هـنـــــا

بث مباشر اليوم Al Nasr يلا شوت مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي | اضغط هـنـــا

بينما إلتقى النصر والفتح في الدوري السعودي من قبل في 29 مباراة، فاز في 17 لقاء، وهزم في ثلاث مواجهات، وتعادل في 9 لقاءات.

تشكيل مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

تشكيل النصر السعودي:-

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: نواف بوشل، عبدالإله العمري، إيميريك لابورت، اليكس تيبيس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: تاليسكا، عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو.



مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم | اضغط هـنـــــا

بث مباشر اليوم Al Nasr يلا شوت مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي | اضغط هـنـــا

تشكيل الفتح السعودي:-

حراسة المرمى: جايكوب ريني

خط الدفاع: سالم النجدي - مروان سعدان - قاسم لاجامي - سعيد باعطية

خط الوسط: سفيان بن دبكة - مختار علي - محمد الفهيد

خط الهجوم: علي المسعود - سعد الشرفاء - مراد باتنا.



مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم | اضغط هـنـــــا

بث مباشر اليوم Al Nasr يلا شوت مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي | اضغط هـنـــا

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

تنقل أحداث مباراة النصر والفتح عبر مجموعة قنوات "SSC" الرياضية السعودية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي، بالتحديد قناة SSC Sports HD 1، وSSC sports SD 1.

تردد SSC على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.



مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم | اضغط هـنـــــا

بث مباشر اليوم Al Nasr يلا شوت مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي | اضغط هـنـــا

معلق مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

واسندت مجموعة قنوات SSC sports الرياضية السعودية مهمة التعليق على أحداث مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي اليوم، للمعلقين كلا من فهد العتيبي، أحمد النفيسة، حاتم بطيشة.





مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم | اضغط هـنـــــا