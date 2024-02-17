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أحمد جودة - القاهرة - النصر ضد الفتح دون اشتراك.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفتح اليوم في الدوري السعودي

منافسة عربية سعودية بين Al Nassr vs Al Fateh اليوم، النصر ضد الفتح دون اشتراك.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفتح اليوم في الدوري السعودي، في لحظات من الحماس والترقب، تستعرض مباراة النصر والفتح في إطار دوري روشن للمحترفين لموسم 2023-2024، قصةً حية للتنافس الكروي الرائع في المملكة العربية السعودية. يتقدم النصر، العميد الرياضي، بريادة نجمه العالمي كريستيانو رونالدو، في مواجهة لا تخلو من التحدي والشغف أمام منافسه اللدود الفتح.



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تتصارع القوتان في ملعب ستاد الأول بارك بالعاصمة الرياض، حيث يتسارع نبض الجماهير وتتفجر العواطف لمتابعة هذا الصراع الحماسي، النصر يسعى للابتعاد في الصدارة، بينما يطمح الفتح في تحقيق مفاجأة قوية وتحسين موقعه في جدول الترتيب، هذه المباراة ليست مجرد لقاء كروي، بل تمثل تحديًا رياضيًا يبرز مهارات اللاعبين وقوة الفرق. إنها فرصة لتألق النجوم ولحظات حماسية للمشجعين الذين ينتظرون بفارغ الصبر لمشاهدة كيف ستكتب تلك المباراة فصلًا جديدًا في تاريخ الكرة السعودية.



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النصر ضد الفتح.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفتح اليوم في الدوري السعودي

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وفي هذا الإطار، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي اليوم، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي اليوم السبت موطنه فريق الفتح، في إطار مواجهات الجولة العشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" موسم 2023-2024.

يخوض النصر ضد الفتح على أرضية ملعب ستاد الأول بارك معقل العالمي في العاصمة الرياض، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

يذكر أن كان خسر النصر خسر نهائي موسم الرياض أمام الهلا، ثم صالح جماهيره بالفوز على الفيحاء في دوري أبطال آسيا، وكان انتهى اللقاء الأول في الدوري السعودي الموسم الحالي بين النصر والفتح بفوز العالمي بخماسية.



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ويحتل النصر بقيادة كريستيانو رونالدو وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، جمعهم من 15 فوزًا وتعادل والهزيمة في 3 مواجهات.

وفيما يتواجد فريق الفتح في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، جمعهم من 8 انتصارات و6 هزائم و5 تعادلات.



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تشكيل مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

تشكيل النصر السعودي:-

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: نواف بوشل، عبدالإله العمري، إيميريك لابورت، اليكس تيبيس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: تاليسكا، عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو.



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تشكيل الفتح السعودي:-

حراسة المرمى: جايكوب ريني

خط الدفاع: سالم النجدي - مروان سعدان - قاسم لاجامي - سعيد باعطية

خط الوسط: سفيان بن دبكة - مختار علي - محمد الفهيد

خط الهجوم: علي المسعود - سعد الشرفاء - مراد باتنا.

متى موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي؟

تقام مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي اليوم السبت 17 فبراير 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والسادسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

حكم مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة تحكيم مباراة النصر والفتح، للحكم سامي الجريس، ويعاونه هشام الرفاعي ومحمد وزي مساعدين أول وثاني، وعبدالله الحربي حكم رابع، ويجلس سلطان الحربي على تنقية الفيديو ويعاونه سامي العرفج.



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تاريخ مواجهات النصر والفتح في الدوري السعودي

سبق أن إلتقى فريقي النصر ضد الفتح في 32 مباراة من قبل، حقق العالمي الفوز في 18 مباراة، وخسر 4 آخرين، وحسم التعادل 10 مواجهات، سجل الأصفر 59 هدف واستقبل 29 آخرين.

بينما إلتقى النصر والفتح في الدوري السعودي من قبل في 29 مباراة، فاز في 17 لقاء، وهزم في ثلاث مواجهات، وتعادل في 9 لقاءات.



مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم | اضغط هـنـــــا

بث مباشر اليوم Al Nasr يلا شوت مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي | اضغط هـنـــا

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

تنقل أحداث مباراة النصر والفتح عبر مجموعة قنوات "SSC" الرياضية السعودية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي، بالتحديد قناة SSC Sports HD 1، وSSC sports SD 1.

تردد SSC على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

معلق مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

واسندت مجموعة قنوات SSC sports الرياضية السعودية مهمة التعليق على أحداث مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي اليوم، للمعلقين كلا من فهد العتيبي، أحمد النفيسة، حاتم بطيشة.





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