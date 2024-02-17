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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر Manchester Vs Chelsea دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

منافسة أوروبية إنجليزية بين Manchester City vs Chelsea اليوم، بث مباشر Manchester Vs Chelsea دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، في لحظة حافلة بالتوقعات والتحديات، تندلع نيران المنافسة في ملعب "الاتحاد" حينما يتواجه فريقا مانشستر سيتي وتشيلسي في إطار جولة الدوري الإنجليزي الممتاز. تعود الذاكرة لتسجيل تعادل مثير 4-4 في اللقاء الأول، مما يزيد من حماس هذا الصراع الرياضي.

يسعى مانشستر سيتي للارتقاء بمركزه في قمة الترتيب، بينما يطمح تشيلسي للتألق وتحقيق الانتصار. يترقب عشاق اللعبة هذه المباراة بفارغ الصبر، متوقعين رؤية مواجهة كروية استثنائية تشعل العواطف وتقدم لحظات لا تنسى في عالم كرة القدم.

بث مباشر Manchester Vs Chelsea دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

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وفي ذلك الإطار، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مساء السبت ضد نظيره فريق تشيلسي، في إطار قمة مثيرة ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب ستاد "الاتحاد" مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، في قمة منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي موسم 2023/24.

جدير بالذكر أن كان انتهى لقاء مانشستر سيتي وتشيلسي على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" في الدور الأول من الموسم الحالي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4-4.

ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في وصافة ترتيب الدوري الانجليزي بالمركز الثاني برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، وله مباراة مؤجلة برينتفورد.

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 34 نقطة، في الوقت الحالي.

تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر سيتي:-

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ناثان آكي، روبن دياز، جون ستونز، كايل والكر.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو.

تشكيل تشيلسي:-

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: مالو غوستو - أكسيل ديساسي - ليفي كولويل - بين تشيلويل

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور غالاهير

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ - نيكولاس جاكسون - كول بالمر.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي؟

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم السبت 17-2-2024، في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، 9:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، 6:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع أحداث مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد على قناة beIN Sports HD 1.

تردد قناة beIN Sports HD 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق بث المباريات، مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي للمعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي.