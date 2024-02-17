جارية بث مباشر النصر السعودي يلا شوت (0-0).. مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر اليوم في دوري روشن للمحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر النصر السعودي.. مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

انطلق الآن أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والفتح في دوري روشن للمحترفين، جولة عربية سعودية بين Al Nassr vs Al Fateh اليوم، بث مباشر النصر السعودي دون تقطيع.. مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر اليوم في الدوري السعودي، تترقب عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية بفارغ الصبرجولة عربية سعودية بين Al Nassr vs Al Fateh اليوم، بث مباشر النصر السعودي.. مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر اليوم في الدوري السعودي، تترقب عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية بفارغ الصبر وبحماس متناهٍ مواجهة مثيرة في إطار الجولة العشرين من دوري روشن للمحترفين لموسم 2023-2024، في مواجهة ملحمية، يستعرض النصر قوته ومهاراته على أرضه في ملعب ستاد الأول بارك في الرياض، حيث يتنافس مع منافسه اللدود فريق الفتح.



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بث مباشر اليوم Al Nasr يلا شوت مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي | اضغط هـنـــا

بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو، يسعى النصر لتحقيق الانتصار والابتعاد في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما يتطلع الفتح لكسر سلسلة النصر وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في الترتيب، تعد هذه المواجهة فرصة حاسمة لشد أزر الجماهير وتقديم عروض رياضية مثيرة تظهر عظمة اللعبة في المملكة، من خلال النجوم والتكتيكات المبهرة، يعد هذا الصراع الرياضي بين النصر والفتح مثيرًا للغاية، مما يجعل كل لحظة في هذه المباراة تستحق المشاهدة والتوقعات الكبيرة.



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بث مباشر اليوم Al Nasr يلا شوت مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي | اضغط هـنـــا

بث مباشر النصر السعودي.. مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

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مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم | اضغط هـنـــــا

بث مباشر اليوم Al Nasr يلا شوت مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي | اضغط هـنـــا

مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي اليوم السبت موطنه فريق الفتح، في إطار مواجهات الجولة العشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" موسم 2023-2024.

ويلعب النصر ضد الفتح على أرضية ملعب ستاد الأول بارك معقل العالمي في العاصمة الرياض، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

يذكر أن كان خسر النصر خسر نهائي موسم الرياض أمام الهلا، ثم صالح جماهيره بالفوز على الفيحاء في دوري أبطال آسيا، وكان انتهى اللقاء الأول في الدوري السعودي الموسم الحالي بين النصر والفتح بفوز العالمي بخماسية.



مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم | اضغط هـنـــــا

بث مباشر اليوم Al Nasr يلا شوت مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي | اضغط هـنـــا

ويحتل النصر بقيادة كريستيانو رونالدو وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، جمعهم من 15 فوزًا وتعادل والهزيمة في 3 مواجهات.

وفيما يتواجد فريق الفتح في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، جمعهم من 8 انتصارات و6 هزائم و5 تعادلات.

متى موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي؟

تقام مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي اليوم السبت 17 فبراير 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والسادسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.



مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم | اضغط هـنـــــا

بث مباشر اليوم Al Nasr يلا شوت مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي | اضغط هـنـــا

تشكيل مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

تشكيل النصر السعودي:-

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: نواف بوشل، عبدالإله العمري، إيميريك لابورت، اليكس تيبيس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: تاليسكا، عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو.

تشكيل الفتح السعودي:-

حراسة المرمى: جايكوب ريني

خط الدفاع: سالم النجدي - مروان سعدان - قاسم لاجامي - سعيد باعطية

خط الوسط: سفيان بن دبكة - مختار علي - محمد الفهيد

خط الهجوم: علي المسعود - سعد الشرفاء - مراد باتنا.



مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم | اضغط هـنـــــا

بث مباشر اليوم Al Nasr يلا شوت مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي | اضغط هـنـــا

حكم مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة تحكيم مباراة النصر والفتح، للحكم سامي الجريس، ويعاونه هشام الرفاعي ومحمد وزي مساعدين أول وثاني، وعبدالله الحربي حكم رابع، ويجلس سلطان الحربي على تنقية الفيديو ويعاونه سامي العرفج.

تاريخ مواجهات النصر والفتح في الدوري السعودي

سبق أن إلتقى فريقي النصر ضد الفتح في 32 مباراة من قبل، حقق العالمي الفوز في 18 مباراة، وخسر 4 آخرين، وحسم التعادل 10 مواجهات، سجل الأصفر 59 هدف واستقبل 29 آخرين.

بينما إلتقى النصر والفتح في الدوري السعودي من قبل في 29 مباراة، فاز في 17 لقاء، وهزم في ثلاث مواجهات، وتعادل في 9 لقاءات.



مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم | اضغط هـنـــــا

بث مباشر اليوم Al Nasr يلا شوت مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي | اضغط هـنـــا

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

تنقل أحداث مباراة النصر والفتح عبر مجموعة قنوات "SSC" الرياضية السعودية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي، بالتحديد قناة SSC Sports HD 1، وSSC sports SD 1.

تردد SSC على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.



مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم | اضغط هـنـــــا

بث مباشر اليوم Al Nasr يلا شوت مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي | اضغط هـنـــا

معلقي مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

واسندت مجموعة قنوات SSC sports الرياضية السعودية مهمة التعليق على أحداث مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي اليوم، للمعلقين كلا من فهد العتيبي، أحمد النفيسة، حاتم بطيشة.



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