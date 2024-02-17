نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الألماني عقب تعادل بوروسيا دورتموند أمام فولفسبورج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي، نتيجة مباراة بوروسيا دورتموند وفولفسبورج (1-1)، والتي أقيمت اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الألماني.

وبهذه النتيجة، جاء فريق بوروسيا دورتموند في المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الألماني، برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد فولفسبورج في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الألماني عقب تعادل بوروسيا دورتموند مع فولفسبورج

1- باير ليفركوزن 58 نقطة

2- بایرن میونخ – 50

3 – شتوتجارت – 43

4 – بوروسيا دورتموند- 41

5- لايبزيج – 37

6- آينتراخت فرانكفورت – 32

7 – فيردر بريمين – 29

8- فرايبورج – 28

9- هوفنهايم – 27.

10- هایدينهایم – 27.

11 – فولفسبورج – 24.

12 – يونيون برلين- 24

13- أوجسبورج – 23

14- بوروسيا مونشنغلادباخ – 22

15- بوخوم – 22.

16- كولن – 16

17 – ماينتز – 15

18- دارمشتات – 12

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الألماني

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الألماني في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.