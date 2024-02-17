أتلتيكو يصعق لاس بالماس بخماسية
اكتسح أتلتيكو مدريد ضيفه لاس بالماس 5 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم أتلتيكو في الدقيقة 15 عن طريق ماركوس يورينتي، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني بعد ذلك بخمس دقائق.
وفي الدقيقة 47 سجل أنخل كوريا الهدف الثالث لأتلتيكو، ثم عاد ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة 62، فيما اختتم زميله ممفيس ديباي الخماسية في الدقيقة 87.
ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب المركز الرابع والذي يواجه سيلتا فيغو في وقت لاحق من يوم السبت.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد لاس بالماس عند 35 نقطة في المركز الثامن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أتلتيكو يصعق لاس بالماس بخماسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.