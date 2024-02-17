آرسنال يدهس بيرنلي في البريميرليغ
اكتسح أرسنال مضيفه بيرنلي 5-0، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليغ" والتي شهدت فوز أستون فيلا على فولهام 2-1، وولفرهامبتون على توتنهام 2-1.
وجاءت أهداف المدفعجية عن طريق كل من: مارتن أوديجارد، بوكايو ساكا "ثنائية"، لياندرو تروسارد، كاي هافيرتز، في الدقائق 4، 41، 47، 66 و78.
ورفع أرسنال رصيده إلى 55 نقطة في المركز الـ2، وتجمد رصيد بيرنلي عند النقطة الـ13 نقطة في المركز الـ19.
وفي مباراة أخرى، حقق أستون فيلا فوزًا ثمينًا على فولهام 2 ـ 1. ليعود إلى سكة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد، ورفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع. وبقي فولهام في المركز الـ12 موقتاً، برصيد 29 نقطة.
وضمن الجولة، فرض نيوكاسل يونايتد التعادل الإيجابي 2-2 على ضيفه بورنموث، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، نقطة لكل منهما.
ووصل نيوكاسل إلى النقطة الـ37 في المركز السابع موقتاً، وبورنموث في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة.
وفي الجولة ذاتها، فاز وولفرهامبتون على مضيفه توتنهام هوتسبير، بنتيجة 2-1. ليرفع رصيده إلى ورفع إلى 35 نقطة في المركز الـ10، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة الـ47 في المركز الـ5.
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