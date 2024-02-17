نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراوغة رائعة.. شاهد هدف ستيرلينج لـ تشيلسي في مرمى مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن رحيم ستيرلينج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، من تسجيل هدف البلوز الأول أمام مانشستر سيتي، في الدقيقة 42 من الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف ستيرلينج أمام مانشستر سيتي

ويلتقي نادي تشيلسي أمام نظيره فريق مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق تشيلسي، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.