نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بوروسيا دورتموند القادمة عقب التعادل أمام فولفسبورج والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، مع نظيره فريق فولفسبورج إيجابيا، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الألماني.

وبهذه النتيجة، ارتفع فريق بوروسيا دورتموند إلى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الألماني، برصيد 41 نقطة، بينما احتل فولفسبورج المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند القادمة

ومن المقرر أن يواجه فريق بوروسيا دورتموند، نظيره آيندهوفن، في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 من شهر فبراير الجاري.

وستنطلق صافرة مباراة بوروسيا دورتموند ضد آيندهوفن، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد آيندهوفن

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.