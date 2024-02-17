إبراهيم سعيد يعلق على تصريحات حسن شحاتة

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أحمد جودة - القاهرة - علق إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق، على تصريحات حسن شحات مدرب منتخب مصر الأسبق حول غضبه من بعض الأشخاص داخل نادي الزمالك.

إبراهيم سعيد لـ حسن شحاتة: “أوعى تزعل أنت أسطورة”

كان حسن شحاتة قد ذكر في تصريحات تلفزيونية، أمس الجمعة، أنه واجه بعض الأكاذيب والمزايدة على حبه لنادي الزمالك، مشددًا على حزنه الشديد تجاه فرد أو اثنين داخل النادي الأبيض.

وقال إبراهيم سعيد عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “كابتن حسن شحاته أحد أساطير كرة القدم في مصر وأفضل مدير فني حصد بطولات مع منتخب مصر".

وواصل: “أوعي تزعل أنت أسطورة كرة القدم والتدريب، لا تلتفت لأحد وكل المحبة والتقدير لك يا كابتن، الله يعطيك الصحة والعافية”.