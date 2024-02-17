نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج مباريات الدوري السعودي اليوم السبت 17-2-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم “دوت الخليج الرياضي” نتائج مباريات اليوم من الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024، حيث أقيمت مباراتين بين الفيحاء والحزم، والنصر والفتح، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي.

فاز فريق الفيحاء على فريق الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن؛ افتتح اللاعب محمد الثاني التسجيل لصالح فريق الحزم في الدقيقة التاسعة من بداية اللقاء، إلا أن الفيحاء رد سريعًا في الدقيقة الثالثة عشر بواسطة اللاعب هنري أونيكورو.

وأضاف أنتوني نواكايمي الهدف الثاني لصالح الفيحاء في الدقيقة التاسعة والخمسين، قبل أن يضيف هنري أونيكورو الهدف الثالث في الدقيقة الثانية والثمانين.

وفي مباراة أخرى نجح النصر في تحقيق الفوز على حساب الفتح بهدفين مقابل هدف وحيد، افتتح كريستيانو رونالدو النتيجة في الدقيقة السابعة عشر من بداية الشوط الأول.

وتعادل الفتح عن طريق سالم النجدي في الدقيقة التاسعة والعشرين، قبل أن يمنح أوتافيو العالمي التقدم من جديد في الدقيقة الثانية والسبعين من عمر وزمن اللقاء.