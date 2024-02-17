بعد إبلاغ الخليفي بالرحيل.. أول إجراء من باريس سان جيرمان تجاه مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - قرر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، وضع كيليان مبابي خارج التشكيلة الأساسية للفريق العاصمي في مباراة الليلة أمام نانت في بطولة الدوري الفرنسي.

مبابي بديلًا في مباراة باريس ونانت

يتواجد كيليان مبابي، على دكة بدلاء باريس سان جيرمان في مباراة اليوم أمام نانت، ومن الممكن أن يستعين به المدرب في الشوط الثاني.

ويأتي ذلك، بعد أن قام كيليان مبابي مؤخراً، بإبلاغ القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بقراره النهائي بالرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع نانت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان، المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة من 21 جولة.