مصطفى محمد يقود تشكيل نانت الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن جوزلين غورفينيك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان مساء اليوم السبت 17 فبراير 2024، في الجولة الـ 22 من منافسات الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل نانت الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

حراسة المرمي: ديسكامب

خط الدفاع: كاستيليتو، باولس، ناثان زيزي، دوفيرن

خط الوسط: تشيرفيلا، أوجوستو، سيسوكو

خط الهجوم: تراوري، ماديويري، مصطفي محمد

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الفرنسي

يحتل نادي باريس سان جيرمان المركز برصيد 50 نقطة، بينما يأتي نادي نانت في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.