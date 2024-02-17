مبابي على الدكة.. تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام نانت في الدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي نانت مساء اليوم السبت 17 فبراير 2024، في الجولة الـ 22 من منافسات الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

ويتواجد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، على دكة البدلاء في مباراة الليلة أمام نانت.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة نانت في الدوري الفرنسي

حراسة المرمي: دوناروما

خط الدفاع: وارن إيمري، ماركينيوس، دانيلو بيريرا، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: ماركوس أسينسيو، مانويل، فيتينيا

خط الهجوم: برادلي، لي كانغ ان، مواني

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الفرنسي

يحتل نادي باريس سان جيرمان المركز برصيد 50 نقطة، بينما يأتي نادي نانت في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.