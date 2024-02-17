نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يقود النصر للفوز على الفتح بهدفين في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزًا مهمًا على نظيره فريق الفتح، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى نادي النصر أمام نظيره فريق الفتح، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أحداث مباراة النصر أمام الفتح في الدوري السعودي

افتتح التسجيل لمصلحة نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعة من سلطان الغنام،، ثم أضاف سالم النجدي هدف التعادل لمصلحة الفتح، في الدقيقة 29، قبل أن يسجل أوتافيو دا سيلفا، الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 72 بعد تمريرة رائعة من سلطان الغنام.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر عند النقطة 49، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، في حين يظل الفتح في المركز السابع برصيد 29 نقطة.