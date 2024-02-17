نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يفرض تعادل مثير على مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي أمام نظيره فريق تشيلسي، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي مانشستر سيتي أمام نظيره فريق تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل لمصلحة نادي تشيلسي اللاعب رحيم ستيرلينج في الدقيقة 42 من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من جاكسون، ثم أضاف رودري هدف التعادل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 83 من الشوط الثاني.

وبهذا التعادل، ارتقع رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 53، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في يتواجد يظل تشيلسي في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.